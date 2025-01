Linkiesta.it - I tasselli necessari per un sistema energetico sempre più flessibile

Diversificazione, decarbonizzazione, innovazione. Sono queste le tre parole chiave del nuovo Piano Strategico 2025-2029 di Snam, società italiana di infrastrutture energetiche, che mercoledì 22 gennaio ha presentato a palazzo Mezzanotte, in piazza Affari (Milano), i suoi investimenti e target finanziari per un periodo chiave di quella che è a tutti gli effetti una rivoluzione industriale verde. Per il 2025-2029, Snam investirà in totale 12,4 miliardi di euro – 13,4 miliardi al lordo dei finanziamenti pubblici – suddivisi in 10,9 miliardi per il potenziamento delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e Gnl (Gas naturale liquefatto), e 1,5 miliardi per la transizione energetica. Il quarantuno per cento degli investimenti netti è allineato alla Tassonomia europea e il cinquantotto per cento agli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni unite.