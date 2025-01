Movieplayer.it - Grande Fratello, Shaila Gatta sotto accusa: cattiva educazione e scivoloni a ripetizione

Nuovi imbarazzanti commenti dell'ex velina che durante un faccia a faccia con Stefania Orlando ha parlato dell fallimento del matrimonio tra la conduttrice televisiva e il suo ex marito La puntata del 24 gennaio delè stata teatro di uno scontro infuocato tra Stefania Orlando e, con quest'ultima nuovamente al centro delle critiche per comportamenti giudicati irrispettosi e teatrali. A dare voce al malcontento degli spettatori, ancora una volta, Stefania Orlando, che non ha esitato alineare la scarsa autenticità della coppia formata dae Lorenzo Spolverato. Stefania controe Lorenzo: "Troppo teatrali" Durante un confronto acceso, la Orlando ha espresso la sua opinione senza filtri: "Per me siete troppo teatrali, questa è la casa di tutti. Devi avere rispetto per gli altri.