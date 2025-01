Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti della venticinquesima puntata

Leggi su Isaechia.it

È andata in onda ieri sera lanuova edizione del, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la giornalista Cesara Buonamici e l’attrice Beatrice Luzzi, indiscussa protagonistapassata edizione, nelle vesti di opinioniste. In postazione social Rebecca Staffelli.Come saranno andati gliieri sera? Rai Uno ha offerto ai suoi affezionati telespettatori una nuovadell’amatissima serie tv Un passo dal cielo, giunta alla sua ottava stagione.ancora deludenti per ilnonostante il ripescaggio di quattro ex concorrenti. Il programma di Canale 5 arranca e fa davvero fatica a ingranare. La fiction in onda sulle rete ammiraglia nonostante il passare delle stagioni non conosce rivali. ‘Solo’ 2.050.000 spettatori hanno sintonizzato il telecomando su Canale 5, per uno share del 15.