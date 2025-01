Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Vingegaard motiva il no: "Voglio arrivare al meglio al Tour"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 24 gennaio- Per molti, il tracciato deld'era disegnato praticamente a sua misura a mo' di invito affinché volesse emulare le gesta del rivale Tadej Pogacar a distanza di appena un anno: invece Jonas, a sorpresa, dice di no alla Corsa Rosa, per una sceltata ai microfoni di Eurosport. Le dichiarazioni di"Con la squadra abbiamo inizialmente parlato di cosa volessimo fare e ild'era nei piani, ma poi ci siamo detti di voler cercare dialde France nella miglior condizione possibile. Quello sarà il nostro obiettivo principale e tutto il resto, poi, si vedrà". Nel 'resto' sembra esserci inclusa la Vuelta. "Quando due anni fa ho fattode France e Vuelta nello stesso anno, a essere onesto, ho avuto belle sensazioni e quindi anche questo pensiero è una dellezioni di questa nostra scelta".