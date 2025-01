Ilnapolista.it - Garcia, “i risultati, tutt’altro che pessimi, al Napoli, hanno attirato le ire di De Laurentiis” (L’Equipe)

Rudiè stato scelto come nuovo commissario tecnico del Belgio, prende il posto di Tedesco che non aveva instaurato un bel rapporto con lo spogliatoio belga.fa un rapido riassunto della carriera di. La sua ultima squadra è stata il. E sappiamo tutti com’è andata.Leggi anche: Rudi: «Decapisce di cinema, non di calcio. L’ho messo al suo posto e ho pagato»Gli unici successi con il LillePrima di arrivare a, molto tempo prima, ha avuto successo con il Lille. “Questi rimangono ancora oggi gli unici titoli attribuiti ad un allenatore che spesso non è riuscito a raggiungere l’obiettivo. Quell’anno (nella stagione 2010-2011, ndr) il Lille vinse la Coppa di Francia contro il Psg (1-0) ma soprattutto il titolo di campione di Francia, davanti al Marsiglia.