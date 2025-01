Thesocialpost.it - Diventa mamma a 56 anni: aveva perso il figlio 29enne in un incidente, poi il sogno

Un evento straordinario ha avuto luogo all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove Pina Esposito, infermiera di 56, ha dato alla luce la piccola Claudia Maria. Il parto, avvenuto senza complicazioni, è stato gestito con grande attenzione dal primario Carlo Carravetta, che ha optato per un taglio cesareo per garantire la sicurezza della madre e della neonata.Una gravidanza desiderata dopo una tragediaLa nascita di Claudia Maria rappresenta un nuovo inizio per Pina Esposito e suo marito, Rosario Dell’Aglio, insegnante di musica di 63. La coppia ha affrontato un dolore profondo il 25 marzo 2023, quando il loro unico, Alberto Maria, è tragicamente scomparso in unstradale alla vigilia della sua laurea in medicina. Da allora, marito e moglie hanno lavorato per mantenere vivo il ricordo del, arrivando a pubblicare un libro sulla sua storia.