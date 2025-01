Reggiotoday.it - Dal Nord a Siderno, un sogno di felicità avverato per Linda e Massimo

Leggi su Reggiotoday.it

Due cuori, quelli di una giovane coppia innamorata, e una capanna che in questa storia è una casa vicino a un mare brillante come le pupille delle quattro bellissime gatte che fanno parte della famiglia.Bua eSpagnolo abitano da circa venti giorni amarina, in un.