Ilrestodelcarlino.it - Cottura sempre perfetta: Termometro a Infrarossi per griglia e forno in sconto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alcune preparazioni culinarie necessitano di precisione: con ilErickhill a soli 15,33€, azzeccare ladel cibo non è mai stato così semplice. Perfetto per essere utilizzato in cotture alla, ale non solo, questopiccolo e leggero ha una sensibilità da -50° ad oltre 600°. Acquistalo oggi per averlo a casa in meno di 24h con la spedizione super veloce di Amazon Prime. Acquistalo oggi al miglior prezzo Con registrazione dei dati e una scansione rapidissima di soli 0,5 secondi Stai preparando la pizza e vuoi infornarla solo ad una temperatura precisa per un risultato ottimale? Oppure vuoi cuocere allauna succulenta bistecca, ottenendo unareazione di Maillard alla? La risposta è nelErickhill, uno strumento di ultra precisione che ti supporterà anche fuori dalla cucina.