Ilgiorno.it - Convegno annullato, libertà d’espressione e diritto di cronaca

Leggi su Ilgiorno.it

Riceviamo e pubblichiamo "Riteniamo offensiva l’accusa di propaganda bellica, in quanto l’obiettivo delera quello di offrire una pluralità di voci e di promuovere un confronto aperto e costruttivo su temi complessi. La presenza di esperti in diversi ambiti era finalizzata ad approfondimenti mirati che offrissero una visione su temi che riguardano il futuro dell’umanità. I contributi per organizzare l’evento sono stati raccolti grazie a piccole donazioni di cittadini italiani. Non vi è stata alcuna ingerenza esterna né finanziamento da parte di organizzazioni straniere (.) È fondamentale ricordare che in Italia, ladi espressione e ilall’informazione sono garantiti dall’articolo 21 della Costituzione. Una petizione ha raccolto oltre mille firme di cittadini italiani che condannano la decisione del Teatro Oscar".