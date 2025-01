Consigli Fantacalcio 22 giornata | chi schierare e chi evitare

Leggi su Ilnerazzurro.it

22. Dopo le partite delle coppe europee che ha visto protagoniste tante squadre italiane, si riparte già stasera con il campionato di Serie A, giunto alla 22esima.Ecco quindi, come di consueto, i nostrisu chie chiper ladiche partirà stasera con l’anticipo tra il Torino di Vanoli e il Cagliari di Nicola.PortieriIn porta spazio alle solite sicurezze delle big italiane: Sommer contro il Lecce può avere un clean sheet agevole, Maignan contro il Parma si può mettere mentre spazio a Skorupski del Bologna dopo la grande vittoria ottenuta in Champions contro il Borussia Dortmund. Ok anche a Carnesecchi e Leali del Genoa, in ripresa.Da, se possibile, Di Gregorio, impegnato contro l’attacco del Napoli.