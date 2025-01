Liberoquotidiano.it - Champions League, attenti a mercoledì: un giorno storico per il calcio italiano

prossimo si celebrerà la prima delle ultime giornate della fase a girone unico della nuova. Ci sbilanciamo: sarà un gran casino bellissimo. Diciotto partite in contemporanea che incidono in una sola classifica sono una cosa mai vista. Solo i nostalgici a prescindere ne sembrano contrari, ma avvisiamo loro del paradosso: non eravate voi quelli che rimpiangevano la contemporaneità dei campi? Saranno due ore di adrenalina pura. Ogni gol cambierà le sorti di diverse squadre. Ora dovrebbe essere chiaro il successo di questo nuovo formato: eliminare partite ininfluenti. Siamo all'ultima giornata e solo due squadre su 36 hanno già raggiunto l'obiettivo: Liverpool e Barcellona, infatti, sono già tra le prime otto che accedono direttamente agli ottavi di finale, ma tra loro in ballo c'è ancora il primo posto.