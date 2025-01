Amica.it - Black Forest Berry Hair: regalate bacche ai vostri capelli bruni

Brunette di tutto il mondo, aguzzate le orecchie: c’è un nuovo, golosotrend che illumina la chioma di riflessi rossastri e violacei, dandole movimento e richiamando le tonalità delledel bosco. Isono pensati per chi non vuole rinunciare al castano, ma vuole riscaldarlo con tonalità all’ultima moda., il trend goloso perfetto per le brunettePerfetto sul riccio e sul liscio, sul corto e sulle lunghezze, questo effetto si ottiene applicando sucastano scuro tonalità ciliegia e prugna più o meno intense a seconda di quanto si vuole osare. Il risultato finale è una chioma lucida e corposa, che sotto la luce emana bagliori porpora. GUARDA LE FOTOTendenze: la lunga storia d’amore tra la side bangs e le star Le ultime a scegliere questo trend sono state Bella Hadid e Mila Kunis: la top model e l’attrice sono affezionatissime al castano scuro, quasi nero, che sfoggiano ormai da diversi anni, ma negli ultimi tempi sono state avvistate con qualche ciocca rossastra a ravvivare la chioma.