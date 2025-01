Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C scontro salvezza per il CUS Pisa a Sansepolcro

, 24 gennaio 2025 – Seconda giornata di ritorno inC, con il Cosmocare CUSancora impegnato in una sfida, a, sul campo dei locali Dukes, passati dall’ultima alla penultima posizione, appena due punti sopra ini. Contro un quintetto molto più forte rispetto alla classifica attuale, ed in netta crescita, gli uomini di Scocchera hanno l’arduo compito di confermare il successo dell’andata.– Arrivata nella scorsa stagione ad una sola vittoria dai play-off, la compagine dei Dukes, targata Romolini, con coach Bartolini subentrato a campionato in corso, ha raccolto meno del valore del suo roster. Tra le conferme, ci sono quella di Hassan, ala classe 1990 con un passato in A2 e B1, con oltre 15 punti di media, del capitano play Spillantini, regista e leader della squadra, tra i rinforzi, Bassetti, guardia ex Costone Siena, lo scorso anno alla Sambenedettese, inC, con una media di oltre 19 punti a partita, Beccafichi, centro fisico di Umbertide, e l’ala grande argentina di 2 metri Santiago, con un passato in A2 e B1 nel suo paese, capace nella scorsa stagione di far registrare ben 12 punti e 9 rimbalzi di media.