"Ballarin e opere pubbliche, solo effetti speciali"

Non è bastata la commissione urbanistica, né la conferenza stampa programmatica, a convincere la minoranza che l’attuale amministrazione stia andando nella direzione giusta.sono tuttora, per la destra consiliare, tasti dolenti sui quali sindaco, giunta e maggioranza non sono riusciti ad esprimere un’idea di città. A dire la sua, in primis, è Pasqualino Piunti: "Abbiamo assistito ad un profluvio di– dice l’ex sindaco, riferendosi al video con cui è stata presentata, sui social, la rigenerazione dell’areache continuano ad alimentare forti aspettative nei confronti dell’opera in questione. Ma l’impressione è che non si sappia dove andare a parare. Il sindaco e l’amministrazione ci dicano quanti soldi ci vogliono per completare il parco dele quanto tempo ci vorrà per finirlo.