Anteprima24.it - Aveva hashish e marijuana, arrestato ad Angri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAdi Carabinieri della sezione operativa del reparto Territoriale di Nocera Inferiore unitamente al Nucleo Cinofili di Sarno, hannoin flagranza di reato un 23enne del luogo accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari, durante un servizio di controllo, hanno trovato nella sua disponibilitàsuddivise in dosi, tre bilancini di precisione nonché materiale per il confezionamento. Sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.L'articoloadproviene da Anteprima24.it.