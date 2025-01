Thesocialpost.it - Addio a un altro gioiello italiano: lo storico marchio passa in mano agli stranieri. L’operazione

Unfinisce in, un pezzo della nostra storia che se ne va. La Bialettiai cinesi. La società, che nel 1933 aveva inventato la Moka Express, simbolo del caffè, da tempo era alla ricerca di un’operazione per supportare il rilancio. Con la sua storica sede di Omegna, nella provincia di Verbania, Bialetti vuol dire Italia nel mondo. Eppure, ora, secondo quanto riporta il Corriere, appare in dirittura di arrivo l’accordo con Nuo Capital, il braccio degli investimenti del family office asiatico Wwi, sbarcato in Italia nel 2016 per volontà di Stephen Cheng, investitore di Hong Kong appassionato di aziende italiane eccellenti e di arte. Leggi anche: La Francia si prende i risparmi degli italiani. Ecco come e dove finiranno i nostri soldi: “Una Caporetto bancaria”“L’ingresso del fondo cinese ha come obiettivo la valorizzazione di Bialetti per accelerare il piano di crescita in particolare all’estero“, scrive il Corriere.