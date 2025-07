Controlli a tappeto tra Ladispoli e Cerveteri | quattro arresti

Controlli a tappeto tra Ladispoli e Cerveteri: quattro arresti durante un’intensa operazione dei Carabinieri! Venerdì e sabato scorsi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per prevenire la mala movida e garantire la sicurezza dei cittadini. Un impegno deciso che si inserisce nelle strategie condivise dal Prefetto di Roma, dimostrando come la collaborazione e la presenza sul territorio siano fondamentali per ricreare spazi pubblici più sicuri e rispettosi.

Nelle serate di venerdì e sabato scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno svolto un ampio servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare gli episodi legati alla cosiddetta “mala movida”, sempre più diffusi durante il fine settimana, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attività ha visto l’impiego di numerose pattuglie di Carabinieri tra le aree centrali, luoghi della movida e le principali arterie stradali di accesso e deflusso di Ladispoli e Civitavecchia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

