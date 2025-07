Il mondo alla rovescia | un cacciatore alla presidenza di un parco

Il mondo alla rovescia continua a sorprenderci: in un’epoca di crisi e contraddizioni, ci troviamo a parlare di un cacciatore che occupa la presidenza di un parco naturale. Un’immagine che sembra uscita da un soggetto surreale, ma che riflette le stranezze di un mondo sempre più imprevedibile. E ora, il protagonista di questa storia incredibile è...

Il mondo alla rovescia. Non solo per l’Europa che si rimpinza di armi perché un giorno la Russia potrebbe invaderla: sembra una barzelletta ma non lo è. Ci sono anche altri motivi per allargare le braccia e scrollare il capo. Volete che vi dica l’ultimo che mi è stato segnalato? Un cacciatore presidente di un parco. No, non sto scherzando, è proprio così. Il nuovo presidente dell’ Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese si chiama Alessio Abbinante, quota Fratelli d’Italia, provenienza Alessandria, curriculum: presidente regionale dell’ANUU. Cos’è l’ANUU? Basta andare in rete: “L’ANUU, Associazione dei Migratoristi Italiani, è stata costituita il 29 marzo 1958 a Bergamo, per lo studio, la tutela e la conservazione delle cacce tradizionali italiane agli uccelli migratori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it