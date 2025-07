Litiga con la fidanzata poi la tragedia | precipita dalla scogliera e muore a 26 anni

segnato da un tragico epilogo, ci ricorda quanto la nostra vita possa cambiare in un istante. Un dramma che scuote le coscienze e ci invita a riflettere sull'importanza di affrontare i momenti difficili con consapevolezza e rispetto per la vita stessa.

Doveva essere l’ultimo giorno di una vacanza romantica in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. Invece, si è trasformato in un incubo. Un ragazzo australiano di soli 26 anni ha perso la vita precipitando dalla celebre scogliera della Via dell’Amore, lo storico sentiero che collega Manarola a Riomaggiore, alle Cinque Terre. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, lasciando sgomenti turisti, residenti e internauti. Il giovane, identificato come Lowe, si trovava in compagnia della sua fidanzata per un’ultima passeggiata notturna, ma qualcosa è andato storto. E ora, mentre i soccorritori parlano di condizioni estreme e interventi difficili, le indagini faticano a ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Tvzap.it