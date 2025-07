Helldivers 2 Sony annuncia il Titolo di guerra Gruppo di controllo ecco il trailer con le novità

Preparati a entrare nel vivo della battaglia con Helldivers 2: Sony e Arrowhead Game Studios svelano il nuovo aggiornamento “Gruppo di controllo”, disponibile dal 17 luglio 2025. Un vero e proprio salto nel futuro con equipaggiamenti sperimentali che rivoluzioneranno il combattimento. Ma attenzione: queste armi innovative potrebbero anche portare a sorprese imprevedibili. La vera domanda è, sei pronto a mettere alla prova la tua strategia?

Sony ed Arrowhead Game Studios hanno svelato il nuovo Titolo di guerra per Helldivers 2, chiamato “ Gruppo di controllo ”, disponibile dal 17 luglio 2025. Questo aggiornamento premium introduce una gamma di equipaggiamenti sperimentali che mettono nelle mani dei giocatori l’arma definitiva contro il nemico. e forse anche contro se stessi. Secondo la narrativa in stile Ministero della Difesa, le nuove tecnologie richiederanno test sul campo con rischi calcolati e potenzialmente letali. Tra le armi principali spicca la VG-70, mitragliatrice a sette canne con tre modalità di fuoco: automatica con velocità selezionabile, raffica simultanea e la temibile modalità Totale, che scarica l’intero caricatore in un solo colpo (con il rischio di infortuni per chi la usa). 🔗 Leggi su Game-experience.it