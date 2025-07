McTominay | Rimaniamo coi piedi per terra Conte è iconico Champions League? Mai dire mai

Scott McTominay, il centrocampista del Manchester United, si conferma una figura di grande cuore e determinazione. In un’intervista coinvolgente a TalkSport, ha condiviso pensieri su temi attuali, tra sogni e realtà , ricordando che nel calcio nulla è mai detto. Con un occhio alla Champions League, il suo spirito rimane saldo: “Mai dire mai”. La sua passione e umiltà lo rendono un esempio da seguire nel mondo del calcio.

Scott McTominay ha rilasciato una lunga intervista a TalkSport, interagendo con il tennista Nick Kyrgios, su alcuni temi attuali in casa azzurra e non solo. A seguire quanto riportato sul portale del media britannico. “Non avrĂ (ancora) i titoli di Champions League di un Gareth Bale del Real Madrid, ma quando si parla di affetto da parte di una delle tifoserie piĂą appassionate del calcio, McTominay è in cima alla lista. Vincitore della Serie A nella sua stagione d’esordio in Italia, il centrocampista goleador si è aggiudicato a pieni voti il??premio di Giocatore dell’Anno della divisione dopo una stagione da 12 gol e quattro assist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay: «Rimaniamo coi piedi per terra, Conte è iconico. Champions League? Mai dire mai»

