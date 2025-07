La Gaberiana 2025 al via la terza edizione del festival diretto da Andrea Scanzi Dal 14 al 17 luglio quattro giorni di incontri | ecco gli ospiti

Dal 14 al 17 luglio, Firenze si trasformerà nel cuore pulsante della cultura con la terza edizione de “La Gaberiana 2025”, un festival imperdibile diretto da Andrea Scanzi. Quattro giorni di incontri, musica e racconti per mantenere viva l’eredità di Giorgio Gaber e sentirlo sempre presente, come un fratello che ci accompagna nel nostro tempo. Questi eventi promettono di regalare emozioni autentiche e riflessioni profonde: ecco cosa vi aspetta.

Quattro giorni di incontri, racconti e musica per "sentire presente" Giorgio Gaber. Dal lunedì 14 a giovedì 17 luglio, Firenze ospiterà la terza edizione de " La Gaberiana 2025 ", con la direzione artistica di Andrea Scanzi. Dodici ospiti per "aiutare a mantenere alta la magia del sentire sempre presente – e addirittura tangibile – il Signor G.", racconta il giornalista del Fatto Quotidiano. "Tre eventi a serata, quindi dodici in totale: una festa nella festa. I requisiti per essere ospiti della Gaberiana sono sempre gli stessi: essere bravi, ed essere gaberiani. Nelle quattro serate, sempre a ingresso libero e sempre nel quartiere dell'Isolotto, si alterneranno artisti, intellettuali, battitori liberi e servitori dello Stato di qualità indiscutibile", ha continuato Andrea Scanzi, che nel 2022 ha pubblicato il libro " E pensare che c'era Giorgio Gaber ".