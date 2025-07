Filiere forestali 50 milioni dal Masaf per i Comuni del Cratere

Un nuovo stimolo per il rilancio delle filiere forestali nei territori colpiti dal terremoto: con 50 milioni di euro del Masaf, i progetti esclusi potranno ora ricevere il finanziamento che aspettavano. Questa è una testimonianza concreta dell’impegno del ministro Lollobrigida nella salvaguardia e valorizzazione di un patrimonio naturale e culturale di inestimabile valore, fondamentale per la rinascita e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio.

Con i 50 milioni di euro messi a disposizione da parte del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e le foreste, i progetti di filiere forestali  dell’area del cratere sismico che hanno partecipato al bando del Masaf ed erano stati esclusi per carenza di fondi, potranno essere finanziati. “È la conferma con i fatti e non a parole dell’impegno del ministro Lollobrigida per la salvaguardia e valorizzazione di quell’inestimabile patrimonio che è costituito dalle nostre foreste un patrimonio che, dopo anni di abbandono, stiamo mettendo a sistema nell’interesse delle comunità del cratere costruendo nuovi processi che creano occupazione e sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: filiere - milioni - masaf - cratere

Agricoltura, promozione filiere strategiche: parte in Campania il bando da 60 milioni di euro - La Campania lancia un bando di 60 milioni di euro per promuovere filiere strategiche, mirando a sostenere e valorizzare settori cruciali come l'olivicoltura, il florovivaismo e la zootecnia da pascolo.

50 milioni per le foreste del cratere Nuovo finanziamento dal MASAF sblocca i progetti esclusi: lavoro, sviluppo e sostenibilità per le aree montane dell’Appennino. ? “Una risorsa strategica per il futuro dei territori interni”, commenta il Commissario Guido Vai su Facebook

Filiere forestali, 50 milioni dal Masaf per i Comuni del Cratere; Nuove risorse per i progetti di filiera forestale del cratere; BANDO MASAF: 17,4 MLN A DISTRETTO QUALITA' VINO D'ABRUZZO, AIUTI PER AGRICOLTURA POST XYLELLA.

NextAppennino, 50 milioni per filiere forestali nel cratere - Con la "messa a disposizione di 50 milioni di euro da parte del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e le Foreste, i progetti di filiere forestali dell'area del cratere che hanno part ... Segnala ansa.it

Nuove risorse per i progetti di filiera forestale del cratere. Castelli: “50mln per scorrimento graduatoria” - Nuove risorse per i progetti di filiera forestale del cratere Castelli: “La strategia avviata con Next Appennino trova un supporto concreto nella scelta del Ministro Lollobrigida di stanziare 50 milio ... Riporta rietinvetrina.it