Cina | perche’ coesistenza armoniosa tra civilta’ ha significato nel mondo moderno

L’11ma edizione del Nishan Forum on World Civilizations a Qufu ha riunito oltre 560 pensatori provenienti da tutto il mondo, offrendo un’occasione unica per riflettere sulla coesistenza armoniosa tra civiltà diverse. In un’epoca di rapidi cambiamenti e sfide globali, comprendere il significato di questa convivenza è fondamentale per costruire un futuro di pace e rispetto reciproco. Per scoprire di più, si invita a visitare il video all’indirizzo: ...

Nella citta’ natale di Confucio, Qufu, nella provincia dello Shandong, si e’ tenuto l’11ma edizione del Nishan Forum on World Civilizations, che ha riunito oltre 560 menti da tutto il mondo per esplorare le vie della coesistenza armoniosa tra le diverse civilta’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma635239663523962025-07-10cina-perche-coesistenza-armoniosa-tra-civilta-ha-significato-nel-mondo-moderno Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: perche’ coesistenza armoniosa tra civilta’ ha significato nel mondo moderno

In questa notizia si parla di: coesistenza - armoniosa - civilta - cina

Messaggio di congratulazioni di Xi Jinping alla Riunione ministeriale del Dialogo Globale tra le Civiltà; Il premier cinese Li Qiang: I BRICS devono guidare la riforma della governance globale - Global Times; Protezione ambientale, transizione ecologica e sviluppo green: la ricetta della Cina per un futuro più verde.

Cina: dialoghi tra civilta’ alimentano “bellezza nella diversita’” per modernizzazione globale - Studiosi ed esperti di tutto il mondo si sono riuniti a Qufu, nella provincia cinese dello Shandong, per un dialogo e uno scambio culturale, con ... Lo riporta romadailynews.it

Xi, Cina-Russia su nuovo percorso di coesistenza armoniosa - Cina e Russia "si sono unite per forgiare un nuovo percorso di coesistenza armoniosa e di cooperazione vantaggiosa per tutti tra i principali Paesi, che ha portato benefici anche ai loro popoli e ... Come scrive ansa.it