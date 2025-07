una summer school a moggiona il paese dei bigonai per mettere a confronto generazioni e competenze

A Moggiona, il cuore dei bigonai, si anima di un’energia unica con la Summer School che riunisce generazioni e competenze diverse. Per una settimana, gli ultimi discendenti di antiche famiglie artigiane incontrano giovani talenti provenienti da vari ambiti, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Questa iniziativa promossa dal CRED/Ecomuseo apre nuove prospettive di confronto e crescita. Un’occasione imperdibile per valorizzare il patrimonio culturale e stimolare il futuro del design sostenibile.

Arezzo, 10 luglio 2025 – U n seminario residenziale che per circa una settimana porterà i bigonai di Moggiona, gli ultimi discendenti di famiglie da secoli dedite all’arte del legno, ad incontrarsi con alcuni giovani provenienti da ambiti diversi. E’ questa la Summer School promossa dal servizio CREDEcomuseo a cui hanno aderito studenti o laureandi del corso di laurea in Product, Interior, Communication and Eco-social Design - Dipartimento DIDA dell’Università di Firenze, studenti dell’ISIS E. Fermi di Bibbiena (nell’ambito di un possibile percorso di alternanza scuola-lavoro). Il gruppo sarà coordinato dallo staff di creativi e designers dello STUDIOLIEVITO di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it