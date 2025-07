Elisabetta Ferracini racconta di essersi presa una pausa di 15 anni dal lavoro | Ho scelto di fare la mamma e la compagna a tempo pieno

Dopo quindici anni dedicati esclusivamente alla famiglia, Elisabetta Ferracini torna a far sentire la sua voce. La vincitrice del Microfono d’Oro, figlia di Mara Venier, ci parla del coraggio e delle sfide di un ritorno in radio, dimostrando che reinventarsi è possibile anche dopo una lunga pausa. Un viaggio emozionante che ispira chiunque voglia riprendere in mano i propri sogni e ricominciare da zero.

Premiata con il Microfono d’Oro, la conduttrice e figlia di Mara Venier racconta il ritorno in radio dopo un lungo periodo lontana dai riflettori. «Ricominciare non è stato semplice», ammette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Elisabetta Ferracini racconta di essersi presa una pausa di 15 anni dal lavoro: «Ho scelto di fare la mamma e la compagna a tempo pieno»

In questa notizia si parla di: racconta - elisabetta - ferracini - essersi

Elisabetta Ferracini racconta di essersi presa una pausa di 15 anni dal lavoro: «Ho scelto di fare la mamma e la compagna a tempo pieno; Mara Venier, nonna rock fan di Celentano/ “Pazza dei nipoti! Adriano? Non si tocca!”.

Elisabetta Ferracini: “Ho scelto di fare la mamma, ripartire non è stato facile” - Dopo 15 anni, Elisabetta Ferracini è tornata a lavorare nel 2022 a Rai Isoradio del programma 'In viaggio con Elisabetta'. Riporta donnaglamour.it

Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi, figli Mara Venier/ “Spendo per ... - Il cuore di Mara Venier batte non solo per il marito Nicola Carraro, ma anche per i figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi. Scrive ilsussidiario.net