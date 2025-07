Juventus si punta su Dodô | un colpo per rinforzare la fascia

La Juventus si prepara a rafforzare la propria fascia destra puntando con decisione su Dodô, il talentuoso terzino brasiliano della Fiorentina. Seguendo da mesi le sue prestazioni, i bianconeri vedono in lui l’elemento giusto per elevare il livello della rosa nella stagione 2025-2026. Con un occhio attento al valore di mercato di circa 30 milioni di euro, la società lavora per portarlo sotto la Mole e migliorare ulteriormente la difesa.

La Juventus intensifica i contatti per Dodô, terzino brasiliano della Fiorentina, in vista di un rafforzamento strategico della rosa per la stagione 2025-2026. I bianconeri seguono il giocatore da marzo, attratti dalla sua velocità e capacità di spinta sulla fascia destra. La Fiorentina valuta Dodô 30 milioni di euro

Dodo Juventus (Corriere dello Sport), spunta questa opzione per la fascia! Tentazione forte per il brasiliano: cosa succede - Il nome di Dodo, attualmente alla Fiorentina, torna di nuovo alla ribalta come possibile acquisto per la Juventus, grazie a una proposta intrigante circolata nelle ultime ore.

