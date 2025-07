Harry e Meghan Markle licenziano altri membri del loro staff | Devono risparmiare per pagare il mutuo della villa a Montecito

Harry e Meghan Markle continuano a stringere la cinghia, licenziando altri membri dello staff per far fronte alle spese astronomiche della loro villa a Montecito. Dopo aver già ridotto il personale di 25 unità , il loro impegno è ora rivolto a risparmiare sui costi di gestione, tra tasse e mutuo, che superano il milione di dollari annui. La pressione finanziaria li spinge a nuove decisioni drastiche: ma cosa li attende nel futuro?

I Sussex, che dopo l'addio alla royal family hanno già perso 25 dipendenti, in America devono fronteggiare spese mostruose: solo la casa di famiglia tra mutuo e tasse gli costa più di mezzo milione di dollari l'anno. Da qui la decisione dei nuovi tagli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Harry e Meghan Markle licenziano altri membri del loro staff: «Devono risparmiare per pagare il mutuo della villa a Montecito»

