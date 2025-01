Ilfattoquotidiano.it - Accoltellò tre bimbe a Southport, polemiche in Uk sulle mancate occasioni per fermarlo. E sul ruolo di Big Tech nella diffusione di fake news

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 29 luglio scorso, a, cittadina del Merseyside, il 17enne Alex Rudakubana è entrato in un centro ricreativo dove si teneva un workshop di yoga e danza a tema Taylor Swift presso il centro ricreativo The Hart Space. Rudakabana ha accoltellato a morte tre bambine, Bebe King (6 anni), Elsie Dot Stancombe (7 anni) e Alice da Silva Aguiar (9 anni), e ha ferito, alcune gravemente, altre nove persone, 7 bambini e due adulti. L’incidente è subito stato rilanciato sui social con false informazioni sull’identità dell’aggressore, identificato come un immigrato e islamista radicale. In poco tempo questa massiccia operazione di disinformazione, sfruttata da gruppi di estrema destra per fomentare tensioni razziali, ha portato ad attacchi contro una moschea locale e a scontri con la polizia.Nell’ottobre 2024 l’attentatore è stato indagato per terrorismo, dopo il ritrovamento di ricino e di un manuale di al Qaedasua abitazione.