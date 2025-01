Amica.it - Abbiamo incontrato Francesco Gabbani, che sarà a Sanremo 2025 con la ballad "Viva la vita". Ecco che cosa ci ha raccontato. Leggi Amica.it

«È una canzone spontanea, non l’ho fatta a tavolino, unacon melodia più classica, terzinata, un po’ soul come sono le mie origini musicali. È ballabile a mo’ di lento». Non teme di apparire rétro, aconla. Anzi, lo rivendica. «Vado in gara con un instant classic».la sua quarta volta all’Ariston, palco che lo ha sempre premiato: ha vinto nel 2016 con Amen tra le Nuove proposte, nel 2017 con Occidentali’s Karma (la scena dell’inchino a Fiorella Mannoia, seconda classificata, è negli annali), è arrivato secondo nel 2020 con Viceversa. «Ci torno, senza dover per forza dimostrare di essere wow o strano, ci sono già stato sul palco vestito da scimmia».