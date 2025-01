It.newsner.com - 17 cose che non sai su Una Poltrona per Due

Per me, Unaper due è uno dei più belli e sottovalutati film di Natale di tutti i tempi.È quasi un crimine non aver mai potuto vedere Eddie Murphy e Dan Aykroyd lavorare insieme, avevano una chimica così grande. E non dimentichiamo la venticinquenne Jamie Lee Curtis, attrice fenomenale e sexy che ha interpretato alcune scene indimenticabili.Ma sapevate che diversi momenti esilaranti del film sono avvenuti per puro caso?Se avessero scritturato altri attori, Unaper due non avrebbe funzionato. È come un raro allineamento di pianeti: tutto si è combinato alla perfezione. Dal genio comico di Eddie Murphy all’interpretazione tagliente di Dan Aykroyd e all’indimenticabile presenza di Jamie Lee Curtis a soli 25 anni (sì, era proprio sexy), questo film è a dir poco geniale.