Ubaldi e la nuova Curva Sud: "A fine campionato il via ai lavori"

Appena finirà questodi serie C prenderanno il via aiper il rifacimento dellaSud Rozzi dello stadio Del Duca. È questa l’idea di Massimo, l’imprenditore ascolano che si è aggiudicato ia base d’asta e che non vede l’ora di cominciare. L’asta deidi ricostruzione da 7 milioni di euro per il rifacimento della storicasud, è stata infatti vinta dalla dittaCostruzioni che ha prevalso sulle altre ventiquattro che si erano presentate, in base ai punteggi ottenuti. Nellasud che sarà una gradinata stile Tribuna Mazzone, saranno previsti 4mila posti a sedere, mentre all’esterno compariranno le gigantografie di alcuni grandi del passato come il presidentissimo Costantino Rozzi, Carletto Mazzone, Walter Junior Casagrande e il tecnico dei record Mimmo Renna.