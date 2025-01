Anteprima24.it - Trotta Bus, il Pd: “Mancati pagamenti stipendi, turni massacranti e mezzi obsoleti”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Non c’è pace per i lavoratori diBus che, ancora una volta, devono fare i conti con il mancato pagamento degli” – così in una nota il gruppo consiliare del Partito Democratico di Benevento. “A preoccupare – continuano – non è soltanto il mancato pagamento degli, fatto oggettivamente grave, ma anche lo stato in cui versa la gestione del Trasporto Pubblico, conormaiper gli autisti e continui disagi per gli operatori.Già in passato si erano registrati episodi analoghi con ritardi neidelle spettanze ai dipendenti. A questi disagi si aggiungono le quotidiane difficoltà a cui devono far fronte i lavoratori, con il rischio di non poter garantire il normale proseguimento del servizio di trasporto pubblico locale”.