Lapresse.it - Treccani, celebrati a Roma i 25 anni del Libro dell’Anno

Il grande successo alla regia di Paola Cortellesi, la tragedia di Giulia Cecchettin, i trionfi della cantante statunitense Taylor Swift, personaggioper Time così come lo è stato Sophia Loren per la. Storie di donne, alcune purtroppo drammatiche, che hanno caratterizzato il 2024 assieme al “prestigio internazionale di Giorgia Meloni, prima presidente del Consiglio in Italia”, raccontate nel2024, diretto da Marcello Sorgi. Presentato giovedì aalla presenza di Giuliano Amato e Marcello Sorgi, moderati da Alessandra Sardoni, il2024 ricostruisce i 365 giorni appena trascorsi – cronaca e politica, ma anche molto altro: dalle conquiste della scienza e della tecnologia ai Nobel assegnati, dagli appuntamenti dell’arte, della musica e del cinema a tutti i protagonisti dello scenario nazionale e internazionale.