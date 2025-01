Movieplayer.it - Timothée Chalamet erede di James Dean grazie alle sue 2 nomination agli Oscar

L'attoreha ottenuto la sua secondaal ruolo di Bob Dylan in A Complete Unknown entrando così nella storia degli Academy Award.ha ottenuto la sua secondaalla sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown, e il fatto che non abbia ancora compiuto 30 anni lo ha portato a entrare nella storia degli Academy Award. Era infatti dal 1956 che un interprete non otteneva per due volte una candidatura mentre è ancora un ventenne. Una doppiastorica L'ultimo attore che aveva ottenuto dueprima di compiere 30 anni, come ha fatto notare il giornalista Mark Harris su Bluesky, è statoche aveva ottenuto due candidature postume, dopo la .