The Odyssey: un attore della serie tv Marvel si unisce al cast del film di Nolan

Christopherè pronto a trasportare i suoi fan all’interno di un nuovo racconto con The, adattamento dell’antico poema epico composto da Omero nel VIII secolo. Per questa emozionante avventura Deadline ha riportato come il volto notoserialità, ossia il vincitore dell’Emmy Jon Bernthal, si unirà al già riccostellare che vede la presenza di Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o e Charlize Theron. Per il cineasta britannico si tratta di un progetto ambizioso, la cui fiducia è stata nuovamente riposta in Universal che in passato aveva commentato il:Il prossimodi Christopher, The, è un’epopea d’azione mitica girata in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax. Ilporta per la prima volta la saga fondamentale di Omero sugli schermi cinematografici Imax e uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026.