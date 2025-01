Corrieretoscano.it - Spaccio di droga, due arresti in provincia di Massa Carrara: sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacente

Leggi su Corrieretoscano.it

– Dueperindi: lasequestrata avrebbe fruttato50mila euro. Continuano le operazioni della Squadra Mobile della Questura diper il contrasto dei reati in materia didi sostanze stupefacenti.Nello scorso fine settimana a finire nel mirino degli investigatori, che prima li hanno colti sul fatto e poi ne hanno azzerato le scorte di magazzino, sono stati due pusher attivi sulle piazze di. Sabato e? stato arrestato un cittadino nord africano, sorpreso in strada con piccoli quantitativi di cocaina, nascosti negli slip, gia? suddivisi per essere spacciati. Tutto lasciava pensare che nella sua abitazione potesse detenere altra cocaina ed infatti, risaliti a dove era ospitato, gli investigatori sono riusciti a recuperare altra cocaina, denaro in contanti e un bilancino di precisione.