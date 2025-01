Lanazione.it - Sicurezza stradale, l'idea di una cantina: "Mettiamo a disposizione l'etilometro"

Perugia, 23 gennaio 2025 -e bere responsabile: chi riaccompagna i clienti a casa con il servizio navetta, chi introduce il servizio dell'. Succede così che il gruppo Tenute del Cerro , negli agriturismi di Umbria e Toscana, mette adei clienti l'apparecchiatura per misurare il tasso alcolemico e dunque capire se è opportuno rimettersi alla guida oppure no. "Promuoviamo da sempre il bere consapevole e responsabile - spiega il direttore generale Antonio Donato - e con l'introduzione degli etilometri nelle nostre strutture vogliamo offrire un ulteriore servizio che tuteli i nostri ospiti e li incoraggi a vivere l'esperienza della degustazione in. Questo gesto è un segnale chiaro perché la cultura del vino non deve mai essere separata dal rispetto delle norme e dalla responsabilità verso sé stessi e gli altri, siamo convinti che l'autocontrollo e la consapevolezza possano fare la differenza".