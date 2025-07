Infortunio Kelly Juve in apprensione per le condizioni del suo centrale | al rientro in Italia esami al J Medical Ultimissime

Infortunio Kelly, Juve in apprensione per le condizioni del suo centrale infortunatosi contro il Real: al rientro in Italia esami al J Medical. Ultimissime. Lloyd Kelly  ha riportato un infortunio durante l’ultima partita della Juve  contro il Real Madrid  nel Mondiale per Club. Il difensore bianconero ha accusato un problema fisico durante la sfida e, al termine del torneo, la squadra tornerĂ in Italia, dove Kelly  sarĂ sottoposto a degli accertamenti presso il J Medical  per valutare l’entitĂ dell’infortunio. Gazzetta dello Sport  riporta che lo staff medico bianconero monitorerĂ con attenzione le sue condizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Kelly, Juve in apprensione per le condizioni del suo centrale: al rientro in Italia esami al J Medical. Ultimissime

Infortunio Kelly: le condizioni dell’inglese fanno ben sperare Tudor. C’è questa novità di formazione verso Juve Udinese - Lloyd Kelly, difensore inglese, ha saltato le ultime partite per un infortunio al bicipite femorale. Tuttavia, le sue condizioni stanno migliorando e questo apre nuove possibilità per Tudor in vista della sfida contro l'Udinese.

