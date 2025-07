Caldo bollino rosso in 18 città italiane da nord a sud

Emergenza caldo in Italia: sono 18, da nord a sud, le città da bollino rosso per le alte temperature. Venerdì 4 luglio saliranno a 20. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caldo, bollino rosso in 18 città italiane da nord a sud

In questa notizia si parla di: caldo - bollino - rosso - città

Caldo da bollino rosso in Lombardia, oggi attenzione alle attività all’aperto. In trent’anni otto gradi in più - Oggi in Lombardia si raggiungono temperature da bollino rosso, con un aumento di 8-10 gradi rispetto a giugno tra il 1991 e il 2020.

Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 18 città. Due morti in spiaggia in Sardegna #caldo #bollinorosso #meteo #sardegna #estate2023 #sicurezza #salute #temperatureelevate #spiaggia #tragedia Vai su X

Caldo record, bollino rosso in 18 città giovedì 3 luglio ? Vai su Facebook

Caldo, bollino rosso in 18 città: picchi fino a 40°C. Oltre 100 morti in Spagna. LIVE; Allerta caldo, quali sono le città da bollino rosso oggi: il meteo; Caldo: domani bollino rosso per 18 città, venerdì 20.