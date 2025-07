Morto Diogo Jota | il calciatore del Liverpool coinvolto in un incidente stradale la ricostruzione

La notizia della tragica scomparsa di Diogo Jota, talento portoghese del Liverpool, ha sconvolto il mondo dello sport. A soli 28 anni, il calciatore è stato vittima di un grave incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. La sua improvvisa perdita lascia un vuoto incolmabile, ricordando a tutti il fragile confine tra vita e morte. Di seguito, i dettagli e le circostanze di questa drammatica vicenda.

La terribile notizia della morte di Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool, in un incidente stradale. Tutti i dettagli Diogo Jota, noto calciatore portoghese del Liverpool di 28 anni, è tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto nella notte nella provincia di Zamora, in Spagna. Secondo quanto riportato da Marca, il grave sinistro si è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Morto Diogo Jota: il calciatore del Liverpool coinvolto in un incidente stradale, la ricostruzione

