Lavoratori in rivolta nel Milanese: da mesi, i dipendenti della Emmegi di Cassano D'Adda si sono mobilitati e hanno scelto di scioperare, esasperati dalle temperature insopportabili nei capannoni, raggiungendo anche i 36,5°C. La Fiom denuncia condizioni di lavoro ormai impossibili, mentre l’azienda risponde con fermezza. Quale sarà il passo successivo in questa battaglia per la sicurezza e il rispetto dei diritti?

Da un paio di mesi i dipendenti di un'azienda nel Milanese, la Emmegi di Cassano D'Adda, sono in mobilitazione, e alla fine hanno scioperato, per le condizioni di lavoro nei capannoni, dove secondo quanto da loro dichiarato si registrano temperature fino "a 36,5 gradi", come riportano oggi alcuni quotidiani. La Fiom, a fianco dei lavoratori, afferma che sia "impossibile lavorare in quelle condizioni" ma l'azienda replica che "al massimo si è arrivati a 32 gradi" e di essere quindi in regola. Da qui lo sciopero di giovedì mattina, non il primo per questo problema nella ditta, che produce scambiatori di calore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Troppo caldo nei capannoni, dipendenti in sciopero nel Milanese

