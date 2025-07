Traghetto si ribalta e affonda | 4 morti almeno 30 dispersi in Indonesia | Onde di 3 metri molti hanno perso i sensi – I video

Tragedia in Indonesia: il traghetto MV Tunu Pratam Jaya si è ribaltato e affondato al largo di Bali, lasciando almeno quattro vittime e decine di dispersi. Un viaggio di meno di trenta minuti si è trasformato in una notte di paura e dolore, con onde di tre metri che hanno fatto perdere i sensi a molti. La speranza di ritrovare i superstiti si mescola alla triste realtà di questa ennesima tragedia marittima.

È durato meno di mezz’ora di minuti il viaggio della MV Tunu Pratam Jaya. Poi, al largo dell’isola di Bali in Indonesia, l’imbarcazione si è ribaltata nella tarda serata di ieri, mercoledì 2 luglio. Sono almeno 4 i morti e 30 i dispersi dell’ennesimo incidente marittimo nelle acque del Mare di Giava, non è ancora stato possibile capire se a bordo ci fossero stranieri. Al momento risultano 31 persone tratte in salvo. Non è chiaro cosa abbia causato il capovolgimento dell’imbarcazione. Il segretario del gabinetto indonesiano, Teddy Indra Wijaya, ha parlato di «maltempo». Inteso come vento fortissimo, correnti vorticose e onde alte almeno 2,5 metri che il traghetto tentava di sfidare nel buio della notte. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: morti - almeno - dispersi - indonesia

