Rugby Mondiali Under 20 | l’Italia sogna il colpaccio contro l’Irlanda

Venerdì sera allo Stadio Zaffanella di Viadana, l’Italia under 20 si prepara a sfidare l’Irlanda in un match cruciale per la seconda giornata del World Rugby U20 Championship. Dopo un esordio combattuto contro la Nuova Zelanda e una vittoria sofferta contro la Georgia, gli azzurri punteranno tutto sul colpaccio contro i verdi irlandesi. Una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il destino della squadra italiana nel torneo...

Seconda giornata della World Rugby U20 Championship e venerdì sera, con fischio d’inizio alle 20.30, allo Stadio Zaffanella di Viadana l’Italia di Roberto Santamaria affronterà l’Irlanda. Per gli azzurri un esordio durissimo contro la Nuova Zelanda, uscita vincitrice solo per 14-5, mentre gli irlandesi hanno sofferto tanto per avere la meglio della Georgia per 35-28. La partita tra Italia e Irlanda è dunque importantissima per la classifica finale del girone ed è anche ormai un grande classico, con le due squadre che da anni si affrontano nel Sei Nazioni di categoria. Quest’anno a imporsi sono stati gli azzurrini per 15-12, ma negli ultimi cinque anni era stata sempre l’Irlanda a imporsi per quattro volte consecutive. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Mondiali Under 20: l’Italia sogna il colpaccio contro l’Irlanda

