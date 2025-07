Napoli – Nunez la scelta non lascia dubbi | Conte gongola

Napoli accelera sul mercato e le novità sono incandescenti. Dopo aver già messo a segno colpi importanti, il club partenopeo si prepara a definire due acquisti fondamentali: Lang e Beukema. La trattativa con il PSV per l’olandese sembra ormai in dirittura d’arrivo, mentre il fronte difensivo si avvicina alla chiusura con una differenza di appena due milioni. L’entusiasmo di Conte è alle stelle: il Napoli punta decisamente in alto, e la strada verso la rivoluzione è tutta in discesa.

Per il Napoli ci sono delle grosse novità su Darwin Nunez. Il Napoli, di fatto, resta il club più attivo in sede di calciomercato. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, il club partenopeo è vicino a chiudere per altri calciatori: da Lang a Beukema. Per l’esterno olandese, infatti, il Napoli ha raggiunto l’accordo con il PSV. Mentre per il difensore centrale c’è una differenza davvero minima, ovvero circa 2 milioni di euro, con le richieste del Bologna. Nel frattempo, però, bisogna segnalare delle grosse novità che riguarda un’altra trattattiva di Giovanni Manna: Darwin Nunez. Calciomercato Napoli, Nunez ha scelto il suo prossimo futuro: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli – Nunez, la scelta non lascia dubbi: Conte gongola

In questa notizia si parla di: napoli - nunez - scelta - lascia

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

"CdS Campania" - La scelta in 48 ore tra oggi e domani AdL parla con Pozzo, Nuñez valutazione elevata - https://ilnapolionline.com/2025/06/30/cds-campania-la-scelta-in-48-ore-tra-oggi-e-domani-adl-parla-con-pozzo-nunez-valutazione-elevata/… Vai su X

Sensazioni sempre più positive sulla pista che porta a Darwin Nunez È la scelta giusta per il Napoli Vai su Facebook

Lucca o Nunez come vice Lukaku? Il Napoli ha fatto la sua scelta: si può chiudere la prossima settimana; Calciomercato Napoli, Nunez vuole gli azzurri! Spuntano una fake news ed un ultimatum; CdS Campania - La scelta in 48 ore tra oggi e domani AdL parla con Pozzo, Nuñez valutazione elevata.

Padovan: "Napoli, chi scelgo tra Nunez e Lucca. Il Milan ha preso uno che ha fatto pena" - Giancarlo Padovan ha parlato del mercato del Napoli soffermandosi sulla scelta tra Lucca e Nunez per l'attacco della squadra di Conte. msn.com scrive

Napoli, rivoluzione in attacco: Nunez si allontana da Liverpool, Chiesa l’alternativa - Il Napoli ha trovato l’intesa con Darwin Núñez, attaccante del Liverpool, che si prepara a lasciare i Reds nella finestra estiva di mercato. Da stadiosport.it