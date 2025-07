Bonny Inter dopo la firma slitta l’ufficialità | il motivo e quando è atteso il comunicato

Inter si prepara ad annunciare ufficialmente l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, il giovane talento francese prelevato dal Parma. Dopo aver completato tutte le formalità, l’attesa si concentra sul comunicato ufficiale del club nerazzurro, che dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Un rinforzo promettente per l’attacco, che potrebbe portare nuova energia alla squadra. L’attesa cresce, ma quando sarà svelato definitivamente il nuovo innesto? Restate con noi per scoprirlo.

del club nerazzurro sul nuovo innesto in attacco. Ange-Yoan Bonny è, di fatto, un nuovo rinforzo del calciomercato Inter. L’attaccante francese classe 2003, prelevato dal Parma, ha già completato tutte le formalità con il club nerazzurro e si attende ormai solo l’annuncio ufficiale, previsto tra oggi e domani. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’annuncio era inizialmente atteso nella serata di ieri, ma è slittato per semplici ragioni burocratiche legate alla documentazione. Bonny ha comunque vissuto la sua prima giornata da giocatore nerazzurro: in mattinata si è presentato all’Humanitas per sostenere le visite mediche di rito, superate senza intoppi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, dopo la firma slitta l’ufficialità: il motivo e quando è atteso il comunicato

