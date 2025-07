Anziana trovata morta in casa | Il corpo era a terra in camera da letto da almeno 5 giorni con lei la figlia affetta da disturbi psichici

scoperto, soffre di disturbi psichici e si trovava nelle vicinanze al momento del ritrovamento. Questa triste vicenda apre uno squarcio su temi delicati come la vulnerabilità degli anziani e le sfide delle famiglie nel prendersi cura dei propri cari, sollevando interrogativi importanti sulla necessità di un supporto adeguato e di interventi tempestivi.

Il corpo senza vita di una donna di circa 80 anni è stato ritrovato all’interno della sua abitazione a Manduria, in provincia di Taranto, in avanzato stato di decomposizione. Secondo i primi accertamenti medico-legali, il decesso risalirebbe ad almeno cinque giorni prima del ritrovamento. A rendere la vicenda ancora più drammatica e complessa è la presenza, all’interno della stessa casa, della figlia della vittima: la donna, da quanto si apprende, soffrirebbe di “disturbi comportamentali” e non è ancora chiaro se fosse consapevole della morte della madre e se, quindi, abbia convissuto per giorni con il cadavere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anziana trovata morta in casa: “Il corpo era a terra in camera da letto da almeno 5 giorni, con lei la figlia affetta da disturbi psichici”

