Al Jazeera 73 uccisi in attacchi Israele a Gaza dall' alba

Una giornata di violenza senza precedenti scuote Gaza, con almeno 73 vittime tra cui numerosi civili innocenti. Le bombe israeliane hanno colpito centri di assistenza e rifugi, aggravando una crisi umanitaria già drammatica. La tensione si alza, mentre il mondo osserva preoccupato questa escalation. La situazione richiede attenzione immediata per fermare il sangue e proteggere i civili coinvolti in questo conflitto devastante.

Almeno 73 persone sono state uccise da Israele dall'alba di oggi, tra cui 33 in cerca di aiuti presso i centri di assistenza della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf). Lo scrive Al Jazeera citando fonti mediche secondo cui 13 persone sono morte in un attacco delle forze israeliane su una tenda ad al-Mawasi, nel sud. Altre 12 sono rimaste uccise e molte ferite in un attacco israeliano alla scuola Mostafa Hafez, che ospita sfollati a ovest di Gaza City. Secondo le autorità di Gaza, controllata da Hamas, oltre 300 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nelle ultime 48 ore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al Jazeera, 73 uccisi in attacchi Israele a Gaza dall'alba

