Caldo record in Italia snack ghiacciati per gli animali dello zoo di Roma

Con l’ondata di caldo record che sta attraversando l’Italia e l’intera Europa, lo zoo di Roma ha adottato misure speciali per preservare il benessere dei suoi animali. Orsi, tigri e lemuri hanno ricevuto snack ghiacciati ripieni di carne, frutta e verdura, una delizia rinfrescante che aiuta a combattere le alte temperature. Un gesto di cura che dimostra come la creatività e l’amore per gli animali siano essenziali in momenti di emergenza climatica.

Lo zoo di Roma ha servito snack ghiacciati ai suoi animali, mentre la capitale italiana è colpita dalla forte ondata di caldo che ha riguardato anche gran parte dell’Europa. Orsi bruni, tigri e lemuri sono stati tra i mammiferi che hanno ricevuto i ghiaccioli ripieni di carne, frutta o verdura. I gestori della struttura hanno spiegato che stanno monitorando costantemente i loro ospiti, poiché alcuni sono molto più abituati ad affrontare le alte temperature rispetto ad altri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo record in Italia, snack ghiacciati per gli animali dello zoo di Roma

In questa notizia si parla di: caldo - snack - ghiacciati - animali

NON PUOI MANCARE!!!Venerdi 20 e sabato 21 giugno dalle ore 18 vi aspettiamo in negozio per consigli su come gestire il caldo e PRESENTIAMO il NUOVO servizio di CONSULENZA olistico per aiutare il tuo amico a 4 zampe in più situazioni #estate Vai su Facebook

Caldo record in Italia, snack ghiacciati per gli animali dello zoo di Roma; VIDEO Roghi illegali e rifiuti, 14 denunce nella Piana di Gioia Tauro; Germania, animali zoo di Berlino si riparano dal caldo.

Caldo record in Italia, snack ghiacciati per gli animali dello zoo di Roma - (LaPresse) Lo zoo di Roma ha servito snack ghiacciati ai suoi animali, mentre la capitale italiana è colpita dalla forte ondata di caldo che ha riguardato anche gran parte dell'Europa. Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Caldo record, anche gli animali soffrono. Al Bioparco di Roma ghiaccioli e tuffi in piscina - La morsa dell’anticiclone Pluto non molla, dunque lo staff zoologico e veterinario del Bioparco di Roma adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali di affrontare le temperature altissime di que ... Scrive msn.com