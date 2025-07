Juventus Milik verso la cessione

L'estate in casa Juventus si preannuncia turbolenta, con la possibile cessione di Arkadiusz Milik che si fa sempre più concreta. Nonostante il rinnovo fino al 2027, il centravanti polacco sembra ormai ai margini del progetto di Igor Tudor, e i rumors lo vedono diretto verso gli Emirati. Un cambio di rotta che potrebbe segnare una svolta importante per il futuro della Vecchia Signora, pronta a reinventarsi per tornare grande.

Milik verso gli Emirati: una cessione inevitabile La Juventus si prepara a un'estate di grandi cambiamenti, e la cessione di Arkadiusz Milik sembra essere l'unica certezza. Il centravanti polacco, nonostante il recente rinnovo contrattuale fino al 2027, non rientra più nei piani di Igor Tudor. La sua stagione è stata

Il futuro di Arkadiusz Milik alla Juventus si fa sempre più incerto dopo una stagione difficile e priva di spazio in campo.

La #Juventus lavorerà su tre binari alternativi dopo il Mondiale per Club. Incontrerà #Vlahovic per definirne la cessione, il #PSG per parlare del riscatto di #KoloMuani e contestualmente lavorerà per provare a chiudere per #David. ? #Tuttosport Vai su Facebook

